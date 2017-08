Detaje nga vdekja e tre foshnjeve shqiptare në Klinikën e Shkupit – VIDEO

Tre foshnja të porsalindura kanë ndërruar jetë në Klinikën për gjinekologji dhe akusheri në Shkup. Nëna e trineqëve para dy ditësh është dërguar nga Spitali I Tetovës në Klinikën e Shkupit pasi i janë paraqitur komplikime shëndetësore. Familjarët thonë se tragjedia e tyre ka ndodhur edhe si pasojë e mungesës së kushteve në Klinikën e Gjinekologjisë në Shkup.

Kishin problem me frymëmarrjen, në inkubatorët brenda ku i futën vetëm 57 fëmijë ka pasur të lindur ndërkaq vetëm 17 inkubator kanë, i kanë mbajtur me pompe dore. 1:55 Është edhe çështja e inkubatorëve, nuk kanë inkubator aspak. 2:33 prej orës 12 deri në 3 natës i kanë padur në inkubator dhe fëmijët kanë vdekur që të tre- thotë në telefon një familjar.

Por nga ministria e Shëndetësisë thonë se pacientes i janë bërë të gjitha procedurat dhe reanimacionet e nevojshme, ndërkaq theksojnë se është formuar komision i cili do të mbikëqyr rastin për të zbardhur shkaqet e fatkeqësisë.

Me familjarët është biseduar nga ana e personelit të Klinikës, me qëllim që të shpjegohet gjendja e bebeve, trajnimi dhe mundësitë e mbijetesës, ndërkaq të nesërmen është konstatuar vdekje e trineqëve. Është bërë edhe reanimin primar dhe janë transportuar në inkubator të tre foshnjat në Repartin për kujdes intensiv . Ministria e Shëndetësisë menjëherë pas marrjes së informacioneve formoi komision për mbikëqyrje që do të heton rastin, me qëllim që të vërtetohet nëse trajtimi i nënës dhe bebeve është bërë në pajtim me protokollet dhe mjekësinë e bazuar në fakte. Njëkohësisht komisioni është formuar nga ana e Inspektoratit shtetëror sanitar-shëndetësor- bëjnë me dije nga ministria e Shëndetësisë.