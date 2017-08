E deshi Maqedonia, Valon Ahmedi tregon si vendosi për Shqipërinë

Ka lindur në Ohër të Maqedonisë, qytetin turistik me shumë pak shqiptarë, në krahasim me qytetet e tjera të fqinjëve, por i ruan me fanatizëm rrënjët dhe gjakun e tij. Mesfushori Valon Ahmedi është thirrur së fundi nga trajneri i kombëtares Panucci dhe është shumë i lumtur për zgjedhjen që ka bërë.

Ai tregon se për të ka insistuar edhe kombëtarja e Maqedonisë, por ai iu përgjigj zemrës: “Kam lindur në Ohër, por jam shqiptar dhe me shumë kënaqësi zgjodha Shqipërinë. Ishte dëshira ime, por sidomos e prindërve të mi që unë të luaj për Shqipërinë. Kam pasur presion nga Maqedonia, por e kam bëtrë zgjendjen e time dhe për këtë ndihem shumë mirë. E kam nder që jam pjesë e kombëtares kuqezi dhe, nëse trajneri do të më japë minuta, do të bëj maksimumin. Kam zgjedhur me zemër”, – tha lojtari 23-vjeçar i Maribor, që mund të debutojë me fanellën kuqezi në ndeshjen e 2 shtatorit. Ai ka luajtur edhe me kombëtaren U-21 dhe atë U-19.