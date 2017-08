E vërteta e hidhur për vezët e ziera

Vezët janë një burim i proteinave, yndyrës dhe ushqyesve të tjerë duke përfshirë kolinën. Çdo vezë përmban rreth gjashtë gram proteina. Vezët më pak të “bëra mirë” janë ende të preferueshme . Problemi me vezët e ziera është kur heqim lëvozhgat e tyre sepse përfundojmë duke hequr të bardhën e vezës.Për fillestarët në gatim, një nga mësimet e para që mësojnë është se si të valojnë vezët. Ja si të veproni:

Një fillim i nxehtë është faktori më i rëndësishëm në krijimin e një vezë të lehtë për t’u zier .

Nëse mer valë, uleni nxehtësinë për pjesën e mbetur të gatimit për të parandaluar të bardhën e vezës të bëhet si gome.

Kur vezët kanë përfunduar së gatuari vendosini në një tas me ujë të ftohtë .

Nëse do pyesni se sa kohë zgjasin vezët e ziera e vërteta është se ato nuk kanë një afat më të gjatë se vezët e papërpunuara. Ato mund të ruhen maksimumi për shtatë ditë. Vezët e ngrirjes nuk rekomandohet për shkak se temperatura mund të ndërhyjë në strukturën natyrale dhe të shkurtojë afatin e saj të ruajtjes.

Gjithashtu duhet të keni parasysh këto karakteristika të vezëve.

1. Vezët e freskëta kanë më shumë gjasa të rrinë në lëvozhgë , kështu që nëse i merrni vezët direkt nga një fermë ju mund t’i lini disa ditë para se t’i zieni.

2. Nuk ka rëndësi nëse vezët janë të ftohta ose kanë temperaturën e dhomës kur filloni procesin e gatimit.

3. Zieni njëherë ujin në këtë mënyrë që bardha e vezëve të gatuhet më shpejt.

4.Provoni gatimin me avull. Një metodë edhe më e pagabueshme mund të jetë avullimi i vezëve.

5. Vendosini në ujë të ftohtë pas gatimit.

Ngrirja e vezëve të gatuar për të zgjatur kohën e ruajtjes është gjithashtu një ide e keqe pasi shkatërron strukturën dhe jetëgjatësinë e tyre.

Mënyra më e lehtë për të përcaktuar nëse vezët e ziera të forta janë prishur është nëpërmjet erës. Nëse vezët e ziera të forta kanë një erë të pakëndshme është më mirë që t’i hedhni menjëherë.

Si të zgjidhni vezët me cilësi të lartë?

Vezët organike janë shumë më të larta kur bëhet fjalë për përmbajtjen e lëndës ushqyese.

Një vezë konsiderohet organike nëse pula ushqehet vetëm me ushqim organik.

Nëse jeni duke blerë vezë nga një supermarket, jini të vetëdijshëm se etiketat mund të jenë shumë mashtruese.