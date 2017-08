Eeeee sa e pafat Shkëndija, ndeshja e parë në transfertë, dëshprohen tifozët

UEFA ka vendosur që ndeshja e parë mes Milanit dhe Shkëndijës të luhet në Milano. Kjo menjëherë ka dëshpëruar fansat e Shkëndijës të cilët kishin shpresa që të sfhrytëzojnë ndeshjen e parë si vendas ku edhe ekipi i Milanit do të vinte me gjithë forcat e saja, plus edhe klubi i Shkëndijës do të përfitonte miliona euro nga shitja e të drejtave televizive.

Tani shpresa e vetme mbetet në ndonjë rezultat pozitiv në Milano që ndeshja e kthimit të jetë tërheqëse…Mos të harrojmë të përmendim se “Elbasan Arena” ishte e gatshme të mirëpres Shkëndijën pasi Skenderbeu ndeshjen e parë e luan në Zagreb…Dështoi kryesia e Shkëndijës!Shqipmedia