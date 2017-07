Ekskluzive: Ky është krimineli që përdhunoi një femër në Tetovë – FOTO

Pasi mjekët dhe policia vërtetuan se femra është përdhunuar mbrëmë në Tetovë kemi të drejtën morale që të paraqesim përdhunuesin me foto dhe identitet të plotë. Ai është Bedri Fetai nga Reçica e Vogël e Tetovës me dosje kriminale dhe një njeri i ligë.

Ka qenë hajdut, në vitin 2004 duke tentuar të vjedhë një shtëpi has në rezistencë dhe vret djalin e pronarit të shtëpisë ku ka hy të vjedh, ai ishte 17 vjeçar në lule të rinisë. Për këtë krim bën vetëm 5 vite burg, mbrëmë e përsëriti krimin. Gjykatat dhe institucionet kompetente duhet të dijnë fort mirë se ky njeri më nuk e meriton lirine, ai është kriminel recidiv. Ja lajmi i policisë se si përdhunoi mbrëmë një femër:Shqipmedia

https://shqipmedia.com/tetove-perdhunohet-nje-femer-ne-nje-lokal-afarist/