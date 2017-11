Fitorja e tretë rresht për Cavs, humbje për Spurs – triumf për OKC dhe Philadelphian

The Golden State Warriors' Stephen Curry (30) looks to score against the Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) in the third quarter of Game 1 of The Finals at Oracle Arena in Oakland, Calif., on Tuesday, June 1, 2017. (Dan Honda/Bay Area News Group)