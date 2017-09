Fyhet Skenderbeu dhe Nënë Tereza nga zyra e portalit Telegrafi në Maqedoni, çerdhe e islamit radikal – FOTO

Deri sa portali i njohur kosovar Telegrafi.com feston 10 vjetorin e krijimit të saj, dega e saj në Tetovë është shëndruar në fole të radikalëve islamik. Sot në portalin Telegrafi nga gazetari islamik Emir Hamzai është botuar shkrimi ku fyhet Nënë Tereza ( lexo shkrimin më poshtë ), por që gazetari nga Tetova të mos ngel me kaq ai heroin legjendar shqiptar Skenderbeun e ka quajtur Skendermut. Edhe pse ky citat i fundit i tij është shkruan në profilin e tij në Facebook ajo nuk e arsyeton këtë veprim pasi me shkrimin për Nënë Terezën ky ajo fyhet rëndë është përgjegjës po i njëjti gazetar.

Në vazhdim një pjesë nga lajmi ku fyhet Nënë Tereza: Ai më tej shton se Nënë Tereza i kontribuoi mizerjes, injorancës dhe shtypjes së njeriut. Sipas tij, Tereza qëlloi të ishte me kombësi shqiptare por krejt aksidentalisht.

‘Qëlloi të ishte me kombësi shqiptare por kjo është krejt aksidentale. Ajo i shërbeu një ideologjie që nuk mund të respektohet nga njerëzit që e duan veten’.

Si duket ky reagim i Zimerit ka ardhur me shkas, si eufori e shqiptarëve ndaj Nënës Terezë që mburen me të dhe kjo krejt si një opium për shqiptarët. https://telegrafi.com/filozofi-zimeri-nene-tereza-i-kontribuoi-injorances-dhe-shtypjes-se-njeriut-foto/

Me këtë gjest të portalit Telegrafi, ka humbur imazhin e saj tek vizitorët që shumë rëndë të kthehet nëse stafi i saj nuk merr masa adekuate.