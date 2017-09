Galaxy Note8 mbështet Google Daydream VR

Tani që disa njësi paraprakisht të porositura Galaxy Note8 kanë nisur të dërgohen, mund të pyesni për mbështetjen për Daydream VR në fabletin e ri.

Dhe do të kishit të drejtë, sepse megjithëse kishte të gjitha pjesët e nevojshme për të funksionuar me platformën VR të Google, Samsung Galaxy S8 dhe S8 + nuk ishin në të vërtetë të përshtatshëm për VR gjatë lansimit.

Në vend të kësaj, pronarët e tyre duhej të prisnin një kohë mjaft të gjatë për mbështetjen Daydream të punonte në S8 dhe S8 +, dhe kjo ndodhi vetëm muajin e kaluar.

Lajm i mirë është se Samsung ka mësuar me sa duket nga ai debakël, dhe është në fakt duke dërguar Note 8 me mbështetjen e Daydream VR nga dita e parë. Pra, nuk ka nevojë për përditësime të softuerit – nëse dëshironi të përdorni platformën VR të Google, do të jeni në gjendje ta bëni këtë nga momenti që merrni Galaxy Note8 tuaj jashtë kutisë.

Kjo është konfirmuar për faqen holandeze NieuweMobiel nga një zëdhënës i kompanisë, kështu që është aq zyrtare sa mund të jetë.

Si zakonisht me pajisjet Samsung, ju merrni dy opsione për çdo gjë. Në rastin e VR, mund të zgjidhni midis përdorimit të vet Gear VR të kompanisë ose ndonjë kufje të pajtueshme me Google Daydream