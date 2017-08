Honor Note 9 me 6GB RAM, Kirin 965 CPU dhe bateri masive!

Honor Note 8 u zbulua zyrtarisht pikërisht një vit më parë, kështu që do të kishte shumë kuptim për një vazhdim, i cili do të lansohej në të njëjtën kohë.

Fatkeqësisht, Huawei nuk ka ndonjë ngjarje lansimi të planifikuar për dy javët e ardhshme, kështu që ne mund të shpresojmë vetëm që pajisja 9 do të zbulohet në IFA 2017 në fillim të shtatorit.

Sipas listës së specifikave të zbuluara kohët e fundit, Honor Note 9 duhet të vijë me një konfigurim të dyfishtë kamerash që përbëhet nga dy sensorë me 12 megapikselë. Gjithashtu, telefoni do të mbajë një bateri të madhe 4,600 mAh, e cila është shumë e nevojshme duke pasur parasysh se ky mund të jetë një nga smartphone më të mëdhenj në treg.

Note 9 do të sjellë gjeneratën e ardhshme të procesorit Kirin 965, një version i përmirësuar i procesorit aktual Kirin 960, i cili ende nuk është prezantuar.

Së fundi, fableti thuhet se përfshin 6GB RAM dhe 64GB hapësirë të zgjerueshme, e cila është e përshtatshme vetëm për një pajisje. Honor Note 9 ka të ngjarë të lansohet në shtator, por nuk mund të shitet deri në fund të këtij viti.