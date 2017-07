Humbisni deri në 10 kg për 5 ditë me shalqi

Për shumicën e njerëzve shalqiri është një nga frutat më të dashur të sezonit veror. Kjo për shkak të përqindjes së lartë të ujit, kalorive të ulëta dhe freskisë që i ofron trupit. Ai është i pasur me vitamina A, C dhe B6 si dhe me kalium.

Vera është periudha kur ne jemi më të ndjeshëm ndaj peshës dhe pamjes së trupit tonë, sepse pikërisht në këtë periudhë del në pah ‘mosbidnja’ ndaj një diete apo mënyre jetese të shëndetshme.

Nëse ende nuk i keni marrë pushimet dhe dëshironi të humbni peshë shpejt për të qenë në top formë, ky program i veçantë me shalqi është ai që ju duhet.

Mëngjesi është i njëjtë çdo ditë:

Një fetë shalqi, 1 tost dhe një filxhan çaj të ftohtë

Ju duhet të pini 12 gota ujë, çaj ose lëng frutash të freksëta

Dita e parë

Dreka: Ju duhet të hani 100 gram biftek, 100 gram oriz të gatuar me salcë domate, një fetë shalqi

Darka: 50 gram djathë, 1 tost dhe shalqi sa të dëshironi

Dita e dytë

Dreka: Një copë tost, 50 gram krahë pule, 1 fetë shalqi

Darka: 100 gram peshk, 1 tost, 1 fetë shalqi

Dita e tretë

Dreka: 30 gram spageti me djathë dhe domate, shalqi aq sa dëshironi

Darka: Sallatë e përzier me domate, kastravec, speca, qepë dhe në fund një fetë shalqi

Dita e katërt

Dreka: Supë me perime, 1 tost, 50 gram mish pule, 1 fetë shalqi

Darka: 2 patate të gatuara me djathë parmixhan, shalqi sa të doni

Dita e pestë

Dreka: 50 gram mish viçi të gatuar me kërpudha, shalqi

Darka: 50 gram djathë të freskët, 2 toste, shalqi