Partitë politike shqiptare për herë të parë në një cikë zgjedhor bashkojnë forcat duke kandiduar bashkë.

Subjektet politike shqiptare me listë të përbashkët këshilltarësh do të garojnë në Manastir, komunën e Gazi Babës, dhe Ohër me qllëim që numri i këshilltarëve shqiptarë të jetë më i lartë.