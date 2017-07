Jo telefon në timon… por dhe në rrugë – VIDEO

Përveç faktit që në shumë vende, përfshi edhe Shqipërinë, përdorimi i telefonit në timon është i rrezikshëm dhe i dënueshëm, një tjetër fenomen vjen në vëmendje.

Telefoni të shpërqëndron jo vetëm kur je në timon, por edhe kur ecën.Një video ndërgjegjësuese, e postuar nga Telegraph, tregon njerëzit të cilët përdorin telefonin teksa ecin dhe bëhen shkak për incidente të ndryshme, që mund të çojnë dhe në lëndimin e tyre apo të të tjerëve.

Dhe në fund të spotit ndërgjegjësues jepet një aksident i tmerrshëm që ndodh pikërisht për shkak të përdorimit të telefonit në timon. “Kur nuk duhet të përdoresh telefonin kur ecën, pse duhet ta përdorësh në timon?”, thuhet në spotin sensibilizues.

Njerëz që kanë mendjen tek telefoni dhe përplasen me reklamat, apo që duhet të zbresin shkallët me këmbë, po përfundojnë duke u rrokullisur, apo dhe raste kur përplasesh me tjetrin pa shkak. Shihni videon!