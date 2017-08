Kacafytje dhe fyerje të rënda mes Xhezair Shaqirit dhe Ibrahim Kelmendit, ja sherri dhe debati mes tyre

Një përplasje e ashpër ka pasuar sot mes Xhezair Shaqirit – Komandant Hoxhës dhe veprimtarit Ibrahim Kelmendi. Gjithçka ka nisur me rikthimin e Hoxhës në Shkup dhe ja si ka vijuar debati, informon INA.

Shaqiri ka shkruar fillimisht “jemi mësuar ti durojm fyerjet që i bën Ibrahim Kelmendit për çdo dit nga banesa e tij në Gjermani ndaj popullit shqiptar, por sot ai “ka ra në hunlesh” .

Por Kelmendi i ka shkruar:

“Xheza perhere ishte ne Shkup, por simulonte ilegalin qe ti qite ne kurthe patriotet naiv, meqe duhet te kete qene ne sherbim te DBK-se se Grujevskit.

tashme duhet t’ia kete ndal tagjine DBK-ja dhe prandaj nuk iu ka ndejt me “ilegal”.

Tim, provo me pa ndonjehere edhe pas kodre…”

I menjëhershëm ka qenë Shaqiri ku i ka shkruar si më poshtë:

Vampiri i shqiptarisë paska komentu!

O Ibrahim Kelmendi UDB-ja ka rajë te familja jote e ti si kryeshef i UDB-së he gjakin e pist familjar ta dhjefsha!

Vrave dhe tradhetove ke ke mundë në ilegale po ashtu edhe në luftë Kosovë e Maqedoni ke gisht oj qelbesirë, unë kam guxim dhe kthehem në Shkup,Prishtinë e Tiranë po ti o gjakprishur pse po frigohesh me jetu në trojet shqiptare dhe ke vendos me lanë në dhe te huaj coftinen tënde? ri andej se mir je!

E me internet po mundesh me fol, shëndeti ka fillu me të tregu se nuk do të jesh gjat në këtë planetë dhe cof andej e mos naj bjer kufomen kendej se nuk duron dot ky vend kufama të UDB!

Pas këtij komenti, Kelmendi ka vazhduar:

Me nder me thane para profilit te Timit, …

Ende po livadhis naiva, sikur ja qe, ne makedoni, “komandanti” sfidon policine si “kaçak”.

Kujdes, tashme je limon i shtrydhur!

Nuk ka bir nane as dobiç kurve qe ofron qofte edhe nje prove konkrete per mua, te kem tradhtuar e spiunuar njeri per ndonje sherbim, shqipfoles i shpifur muhamedan!

Por Xhezair Shaqiri ia ktheu kështu:

Ibrahim Ta dhjefsha nderin tan o UDB, shporu oj flliqsinë dhe ri qaty ku je se ske vend në shqiptari për tradhetitë e shumta dhe vrasjet, mundohu ti bëjsh hizmet ditëve të numëruara se shëndeti po ta dhien karierën e vrasësit, nuk të ka mbet sen tjeter veq interneti si armë e fundit për të perqarë Shqiptarët

Shkruaj diqka kundër Serbisë apo UDB-së nuk guxon se ta ndalin rrogen e shendeti i dobet i joti ka nevoj per barna

Kaloi koha jote!