Katari dhe Neymari

Nga: Albert Çaçi

Viti 2017 ka qenë viti ku për Katarin ndryshoi era që po e çonte drejt një deliri tipik sheikësh dhe aktualisht ai ndodhet në situatën më të komplikuar politike dhe ushtarake që kur u shpall i pavarur nga Britania në 1971. Katari rrezikon seriozisht ose të sulmohet ushtarakisht nga një koalicion i përbërë nga ish-vllezërit e tij islamikë të xhindosur me në krye Arabinë Saudite ose të pësojë ndonjë grusht shteti nga brenda të organizuar po nga miqtë e tij.

Pas një periudhe 10-vjeçare në ekspansion total “margaritari i gjirit” tani po shikon si t’i shpëtojë këtij qarku që po i mbyllet me shpejtësi dhe pa mëshirë duke u akuzuar si një vend sponsor i terrorizmit ndërkombëtar.

Katari konsiderohet një nga vendet më të pasura të botës me të ardhura 132 000 dollarë për frymë. Ka patur një rritje ekonomike vertikale dhe sot është prodhuesi numër një i gazit të lëngshëm në botë. Zotëron një nga vendburimet më të mëdha të gazit në botë, atë të Parsit. Ka një nga fondet më të mëdha të investimeve në botë me një vlerë mbi 300 miliardë dollarë.

Katari në raport me A.Saudite dhe Kuvajtin që në përgjithësi kanë ndjekur një politike konservatore vendosi të luajë në skakieren e madhe gjeopolitike. U bë mbështetësi kryesor i lëvizjes politike Pranvera Arabe duke sponsorizuar fuqishëm organizatën politike islamike Vëllazërinë myslymane. I siguruar ushtarakisht nga prania e bazës më të madhe ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, por edhe në botë AL-Udeidi në Doha filloi gjithnjë e më shume t’i dalë përpara Arabisë Saudite duke i dalë në disa raste veçanërisht në Egjipt kundër interesave të saj. Katari filloi të ndjekë një politike të zbutur ndaj Iranit armikut të betuar të Saudëve dhe hapi qendrën e parë kineze të shkëmbimit të juanit për të favorizuar edhe investimet kineze në rajon duke bërë që edhe SHBA-ja të fillojë ta shikojë me dyshim lojën e Katarit.

Duke zotëruar një nga soft power më të të fuqishëm të botës ku mbizotëronte AL-Jazeera dhe duke zotëruar fonde finaciare të fuqishme, Katari filloi një ofensive në botë për të hyrë në botën e artit, në fushën kërkimore shkencore dhe sidomos në fushën e sportit.

Katari, në raport me gjtihë vendet e tjera arabe, kuptoi tashmë se futbolli nuk është më thjesht një sport gjenuin, por është kthyer në një instrument të fuqishëm soft poweri jo vetëm biznesi, por sidomos politik.

Mbas një strategjie të qartë sheikët e Katarit filluan blerjen e klubeve evropiane të futbollit ku spikati PSG dhe nisën të sponsorizojnë disa klube futbolli. Rasti i Barcelonës, një nga klubet më të famshme të botës ku Katar Foundation për 150 milionë dollarë në 5 vjet u bë kontrata më e fuqishme sponsorizimi në botën e futbollit. Barcelona në fakt ishte i vetmi ekip në Evropë që së bashku me Bilbaon nuk vendosnin sponsor në fanellë për një pozicion politik indipendentist, por petrodollarët e Katarit i thyen në 2010.

Katari në funksion të kësaj strategjie arriti të marrë të drejtën e organizimit të kampionatit botëror të futbollit të vitit 2022 për herë të parë në një vënd islamik, bile duke e detyruar FIFA-n që për herë të parë ta organizojë aktivitetin në dimër për shkak të temperatuarave shumë të larta në verë.

Katari synon që të shpenzojë 10 miliardë dollarë për ndërtimin e impianteve të reja sportive dhe me një plan investimesh prej rreth 150 miliardë dollarë synon të bëjë praktikisht një Katar të ri duke synuar që brenda 2022 të ndërtojë një seri aeroporte, porte, autostrada, hekurudha për ta shndërruar Katarin në një vitrinë gjigante para botës. Është llogaritur që Katari ka nisur të shpenzojë rreth 500 milionë dollarë në javë dhe do ta vazhdojë deri në fillimin e kupës së botës në 2022 dhe ambicia e tj është që gjithë bota të shikojë një vend përrallor që nuk ka të dytë në planet.

Por ky synin ngjall pa dyshim shumë zili dhe siç ndodh në këto raste, fillon një strategji sulmi nga shumë drejtime shpesh të kamufluara dhe aktualisht Katari ndodhet në mes të një stuhie të vërtetë.

Në strategjinë e Arabisë Saudite nëse Katari nuk do t’i nënshtohet kushteve të saja, por do të vazhdojë ta sfidojë, mund të jetë edhe lufta për t’i anuluar zhvillimin e kampionatit botëror që do të jetë katastrofik për imazhin e Katarit. Kështu Arabia Saudite së bashku me disa vende islamike mund të vendosin të mos marrin pjesë në eliminatoret e botërorit 2022 me akuzën se ai zhvillohet në një vend që mbështet terrorizmin. Jo se Arabia ka ndonjë spesor të fuqishëm në futbollin botëror, por për imazhin e Katarin kjo është shumë e rëndë.

Ndaj Katarit tashmë po shtohen shumë denoncimet se po shfrytëzon në mënyrë barbare punëtorët e huaj që punojnë për impiantet në Katar. FIFA, e cila edhe kjo e përfshire në afera korruptuve, parashikon që në afarin e Botërorit 2022 të faturojë rreth 7 miliardë dollarë, ka kohë që sillet si një kompani shumëkombëshe dhe nuk para ka qejf të merret me këto probleme. Por shifrat po bëhen gjithmonë e më të të frikshme. Sipas Human Right Watch deri tani kanë humbur jetën 146 persona gjatë punës dhe nga kushtet shumë të vështira të temperaturave të larta mbi 50 gradë dhe kushteve të jetesës si dhe të dhe vetëvrasjeve kanë humbur jetën rreth 1460 punëtorë kryesisht nga Bangladeshi dhe India. Katari i paguan këta punëtore të huaj që punojnë në kushte skllavërie deri 15 orë në ditë me një pagesë më pak se 1 dollar për orë dhe këto jo në kohë. Sipas gazetës londineze Guardian është parashikuar që deri në 2022 të humbin jeten rreth 4000 punëtore të huaj një shifër aluçinante e denjë për frontin e luftës sirian apo iraken. Deri tani FIFA miliardiere ka mbyllur sytë, por denoncimet dhe shqetësimet e opinionit publik po e bëjnë të pashmangshëm një hetim të pavarur dhe kjo mund ta komplikojë rëndë punën për organizimin e kupës së botës.

I ndodhur nën këto goditje, Katari i drejtohet edhe një herë soft powerit të tij të fuqishëm për të shmangur goditjen dhe për të dhënë imazhin e një vendi progresist që po përpiqet për të investuar në futboll.

Dhe në këtë kuadër është inkuadruar edhe afari Neymar. Sot Neymar kondiderohet një nga tre lojtarët më të rëndësishëm të botës dhe duke qenë me moshë relativisht të re, shumë shpejt do të kalojë edhe Mesin dhe Ronaldon që sidoqoftë po shkojnë drejt drejt fundit të karrierës. Katari vendosi që Neymari të jetë lojtari testimonial dhe ambasador i kupës së botës dhe nëpërmjet fondacionit Qatar Sports Investment që është pronar i PSG paguan klauzolën prej 222 milionë euro duke i siguruar lojtarin një përfitim prej 300 milion euro në 5 vjet duke shkaktuar një tërmet të vërtetë në botën e futbollit dhe duke e futur atë në një rrugë shumë të rrezikshme. Ky operacion në kompleks kap 600 milionë euro. Në fakt, operacioni drejtohet nga Qatar Investment Authority i krijuar nga Hamad bin Khalifa al-THani, aktualisht Emiri i Katarit, për të investuar petrodollarët e Dohas dhe që ka blerë për pak kohë quota aksionesh të rëndësishme që nga Airbus, Volkswagen, Lagardere, Hsbc, Credit Suisse etj. Barcelona kishte vendosur shifrën 222 milionë euro, e bindur se askush nuk do të bënte një çmenduri të tillë. Por këto nuk vlejnë për Katarin. Presidenti i Realit të Madridit deklaroi se në kontratën e re për Ronaldon do të fiksojë klauzolën për 1 miliard dollarë. Çmenduri totale.

Që vetëm Neymar të kushtojë sa ndërtimi i një nga stadiumeve me modernë të Evropës si i Alianz Arena të Mynihut ose të këtë vlerën e një fabrike mesatare evropiane me 2000 punëtorë, këtu vetëm për ekonomi tregu nuk mund të flitet, por ky është një spekullim shumë i rrezikshëm financiar. Për Coutinjo tek Liverpuli tashmë mbas këtij operacioni kërkojnë 120 milionë euro. Për Dembele vetëm 20 vjeç Borussia kërkon 150 milionë, për Mbape 180 milionë euro. Manaxheri i Liverpulit, Klopp, deklaroi me ironi pas refuzimit për 80 milionë euro të blerjes së një lojtari mesatar si Keita nga RB Laipzig se tani duhet të bëjë një ofertë prej 300 milionë euro për të.

Shvejku në një moment thoshte -Nuk është puna se u çmendën të gjithë, por pse u çmendën në të njëjtën kohë.

Në qoftë se nuk ndëhyn urgjentisht Bashkimi Evropian për të caktuar një kufi për vlerën e transferimeve dhe nivelin e pagës se lojtarëve shumë shpejt ky veprim i Katarit do të ndërsejë gjithë sheikët dhe gjithfarë kinezësh të pasur dhe organizimi i futbollit, një nga sportet më të dashur të botës, do të implodojë në mënyrë të turpshme.

Pak a shumë do të sjellë për futbollin atë që solli Pranvera Arabe në Lindjen e Mesme, ku Katari ishte një nga inspiratorët, organizatorët dhe financuesit kryesore.

Në rrugën e tij drejt delirit Katari duket se ka marrë mbi supe një peshë shumë më të madhe sesa i mbajnë shpatullat e tij, që me gjithë pasurinë që zotëron, mbetet një vend shumë i vogël dhe historia tregon se është pak e vështirë që vendet e këtij kalibri të bëjnë historinë.

Si do të përfundojë ky delir madhështie i Katarit është e vështirë të parashikohet, por një gjë është e sigurt -të kesh bërë armike inatçoren Arabi Saudite, që e ka të vështirë edhe Rusia e Putinit ta përballojë, duhet të ishte gjëja e fundit që duhej t’i shkonte ndërmend Katarit.

Por tani zaret janë hedhur dhe… ose do të asistojmë në “linçimin” shëmbullor të Katarit ose bota përfundimisht ka hyrë në një fazë të re ku është e lejuar çdo lloj çmendurie.