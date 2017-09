Katekizëm me një musliman shqipfolës

– Feja është mbi të gjitha, kombi nuk mohohet, por as nuk mbrohet në qoftë se bie në kundërshtim me fenë.

– Krijimi i një kalifati, apo perandorije islamike, ku shumica e njerëzve do të ishin musliman dhe do të jetohej në bazë të ligjeve e rregullave që dalin nga Kurani.

– Nese një kalifat realizohet, kombi si krijesë politike zhduket së ekzistuari, sepse i ndanë njerëzit për nga interesi tokësor e politik, apo për nga përkatësia aksidentale gjeografike, e jo për nga përkatësia e kulturës fetare (që për ne është mbi të gjitha, determinuese dhe korrigjuese e kulturës sonë të trashëguar). Ajo çka mbetet prej kombit është vetëm një pjesë e asaj që quhet etni, që nënkupton përdorimi i gjuhës në një nivel më të ulët se arabishtja, e cila do bëhej gjuhë zyrtare (sepse është gjuhë e veçuar nëpërmjet së cilës më së miri tingëllon dhe kuptohet Kurani/feja), dhe perdorimi i një pjese të veshjes që nuk bije në kundërshtim me Islamin (edhe kjo do të vijnte në pikëpyetje, sepse muslimanët do të dëshironin të duken si profeti dhe do të visheshin ngjajshëm); Tendenca për ruajtjen e etnisë do të ishte më në dukje te jo-muslimanët që do të jetonin në një kalifat islamik, megjithatë, edhe ata do të mund të ruanin vetëm ato elemente etnike që përmenda, sepse nuk do të lejohet që ata të shfaqin në shoqëri rregulla që bien në kundershtim me ligjet e kalifatit, apo me sheriatin.

– Ashtu siç thash më lartë, ndarja etnike/gjuhësore do të vazhdoj të ekzistoj dhe në Kuran nuk flitet për komb, aq më pak për komb politik, por për etni, popull e fis; Shtetet kombëtare janë të përkohëshme, prandaj nuk kemi pse të ngecim te interesi kombëtar, kur vet krijimi dhe interesi i tyre bije ndesh me interesin fetar. Kurse për atë që thoni “lidhjet e gjakut janë më të rëndësishme se lidhja e besimtarëve”, bëhet fjalë në raport me trashëgimin e tokës private, pra, Khalifati nuk do t’ja merr tokën private një jo-besimtari, por e detyron atë që të jetoj konform ligjeve që rrjedhin nga Kurani (sheriati).

– T’i marrim një nga një. Gjuha arabe po, por veshja pjesërisht; Hebrenjtë do të vazhdojnë të jenë armiqët tanë të përhershëm, sepse ne nuk mund të mohojmë atë që shkruan në Kuran; Nuk është nacionalizëm arab, por në arabisht u shkrua Kurani dhe ne nuk kemi të drejtë mos e lartësojmë këtë gjuhë. Kurani ruhet nga ndryshimi sepse është në zemrat dhe mendjet e të gjithë besimtarëve; Disa rregulla, si për shembull martesa me një 9 vjeçare, ka qenë kulturë e arabëve, por ka raste kur rregullat kuranore tregohen vetëm si histori e nuk kërkohet aplikim i tyre në çdo kohë (por kjo mbetet e debatueshme dhe është çështje interpretimi, sepse nëse veprat e lejueshme në Kuran, apo më saktë veprat e profetit, nuk do të ishin për të gjitha kohërat, atëherë feja bije në kundërshtim me veten, sepse veprat e profetit Muhamed shërbejnë si modele statike për të gjitha kohërat, e jo dinamike të ndryshueshme, kështu që unë jam në gjendje të bëj të lejuar çkado që ka qenë atëherë, pa marr parasysh se çka më thotë logjika ime njerezore sot, apo kultura ime e trashëguar, sepse Zoti është më i madh se logjika ime); Dhuna apo lufta është përdorë në vetmbrojtje gjatë përhapjes së fesë, sepse toka nuk i takon njerëzve, por Zotit, prandaj muslimani ka të drejtë të shkoj kudo në planet e ta përhap fenë, dhe gjatë këtij procesi ai ka të drejtë ta perdorë shpatën (dhunën), në qoftë se popujt që i viziton nuk e pranojnë shpalljen dhe instalimin e pushtetin Islam mbi ta, kështu që ata i’a rrezikojne jetën muslimanit duke menduar se mbrojnë tokën e tyre, qe ne faktë është e Zotit. Edhe kafshët luftojnë për tokë (territor), por ne njerëzit duhet të luftojmë per fe.

Ju thoni se Kurani ruhet nga ndryshimi sepse është në zemrat dhe mendjet e besimtarëve, atëherë përse nuk ka ndodhur e njëjta gjë me biblën, a ska qenë edhe bibla paraprakisht në zemrën dhe mendjen e besimtarëve të Isës (Krishtit) që ju e respektoni, pastaj a nuk ruhet edhe në zemrat e besimtarëve shqiptar në gjuhën shqipe (ashtu siç mendon), por patjetër të shkruhet në arabisht, e të lexohet/këndohet po në arabisht gjatë lutjeve? – Zoti në Kuran ka shkruar se do të ruhet në atë mënyrë dhe këtë e besoj. Nuk kam pse të t’jap shpjegim tjetër.

A nuk do të mjaftonin dërgues paqësor si predikues e perhapës të shpalljes fetare (si në rastin e krishterizmit), por patjetër ju duhet ushtri për ta bërë këtë (si rasti i P.Osmane)? – Nuk mjaftojnë dërguesit paqësor, sepse feja kur përhapet duhet të instalohet një sistem i tërë, një pushtet (pushtim) i tërë, dhe populli jo besimtar duhet të sheh shembullin se si jetohet në Islam, e jo vetëm fjalë. Prandaj arsyetohet instalimi i P. Osmane mbi arbërit e asaj kohe, apo instalimi i një sistemi të ngjajshëm në të ardhmen, mbi aq popuj sa do të na jap Zoti mundësi e fuqi.

Permendet P.Osmane dhe arbërit. Përse muslimanët nuk e respektojnë modelin e një lufte si ajo e Gjergj Kastriotit, që luftoji në vetmbrojtje në tokën e vet dhe në shumë letra zyrtare të tij, përveç etnisë, ai përmend edhe se besimi ne Zot është virtyti me i lartë? Nëse nuk e respektoni modelin e Skenderbeut, që perveç se për tokën e etninë e vet, luftoji edhe në emër të Zotit, atëherë si mund ta respektoni UÇK-në, kur këta të fundit nuk përmendin në asnjë letër të tyre zyrtare e jo zyrtare, se luftojnë edhe në emër të Zotit, aq ma pak të Islamit, madje udheheqesit e saj ishin shumica jo praktikues të ndonjë feje? – Sepse me luftën që bëri Skenderbeu për tokën e vet, ai në fakt e ndalonte edhe përhapjen e Islamit, dhe këtu ne nuk mund të bëjmë kompromise, poashtu ai i takoji krishterizmit që devijuan besimin e Isës (Krishtit) nga një Zot në tre: në Atin, Birin dhe Shpirtin e shenjtë (prandaj Zoti e dergoji profetin Muhamed që ta rikthej besimin në një Zot). Poashtu, lidhja e Lezhës që ai e organizoji, ishte berthama e ngritjes se kombit politik shqiptar, qe nuk u ngrit në saje të ligjeve të sheriatit. Vet ekzistenca e interesave të një kombi politik ku perfshihet një etni me shumë fe, të pa fe, ku nuk mbizotron Islami, dhe në bazë të këtij interesi të përbashkët duhet të bëhen kompromise në shoqëri që shkojnë në kundershtim me Islamin, atëherë natyrisht se jemi kundër kësaj krijese politike të përkohshme të quajtur komb.

Ju thoni se në krishterizëm besimi u ndrua nga një në tre (trinitet), për shkak se përmendet besimi në Zotin (atin, qëkuptohet se e besojnë se është një, sepse krishterizmi është fe monoteiste), birin (të derguarin, dhe kjo nuk nënkupton se Zoti është njeri sepse është quajtur në mënyrë metaforike i derguari si biri i tij, sepse lindi nga Maria/Mejremi pa burr, ashtu siç e besoni edhe ju këtë histori) dhe shpirtin e shenjtë. Atëherë si shpjegohet dëshmia (shehadeti) në Islam, kur përmendet besimi në Zot dhe në të dërguarin e tij Muhamedin? sepse nëse përdoret e njëjta logjikë, atëherë i bije që në Islam besimi ndrroji nga 3 (trinitet) ne 2 (dualizëm)? Madje kushtet e besimit në Islam janë 6, si besimi në Zot, engjuj, librat e dërguar, të derguarit (profetët), ditën e gjykimit dhe besimi në caktimin e Zotit. A nuk është e njëjta logjikë edhe me trinitetin në krishterizëm?; Pastaj përse u desht të shpallej një fe e re, me preteksin se Bibla ka pësuar ndryshime, kur Muhamedi ka mundur që thjeshtë të reagoj, t’i vë në pah këto ndryshime dhe të qortoj popullin që i paska bërë këto ndryshime, e ta ribotoj biblën e vërtetë, të vazhdoj të mbijetoj krishterizmi, e jo të sjell një fe të re duke i përjashtuar të gjithë krishterët jashta feje nëse nuk e besojnë atë si profet? – Zoti nuk mund të ketë bir, nuk është njeri. Islami është pikërisht ky korrigjim i devijimeve në krishterizëm që ju permendet. Profeti Muhamed i ka plotësuar të gjitha shenjat për tu quajt si profet.

Nëse besoni në librat e mëparshëm (që kanë qenë shumë, por ju besoni se kanë mbetur vetëm 4), në kuadër të kësaj, si qëndron tregimi se gjatë shkrimit (kopjimit) të Kuranit, shkruesit janë bazuar edhe në disa pllaka të arkivuara (Paragrafi 85:22, 22: 70, 57: 22 dhe hadithet nga Al-Haafith Ibn Hajar, Ibn ‘Abbaas, Imraan ibn Husayn)? A keni ndëgjuar ndonjëherë për pllakat e Thotit të Egjyptit, apo Akhenatenin monoteist të Egjyptit (shumë para kohës së Muhamedit) dhe elementet e besimit monoteist të shumë popuj të vjetër, duke përfshirë edhe këtë t’onin (që kemi mitologji me shumë djaj e engjuj por pa shumë zotra, ashtu si edhe Kurani që përmend djaj e engjuj por jo shumë zotra)?; Si mund ta injoroni gjithë këtë trashëgimi shpirtnore e kulturore, vetëm me preteksin e përmirësimit të trinitetit, kur në fakt edhe vet e bëni të njëjtin “gabim” gjatë “dëshmise”(shehadetit) përderisa permendni besimin edhe në Zotin edhe në Muhamedin? – Islami nuk mohon trashëgimin e mëparshme, por e korrigjon atë dhe kush nuk e pranon këtë korrigjim, është i pa fe.

Si e shpjegoni pershkrimin e parajsës, ku atje janë të lejuara shumë vepra që në tokë janë të ndaluara? Për shembull, si mund që vera, apo tradhtia bashkëshortore këtu të cilësohet si e dëmshme, jo e moralshme (me shumë të drejtë) dhe e dënueshme, kurse atje e lejueshme me 72 virgjeresha? Si mund që tërë jeten një besimtar të përmbushet me devotshmerinë e tij që merr si fryt i pastërtisë në raport me besnikerinë bashkëshortore, dhe për gjithë këtë devotshmeri të merr si shpërblim një amoralitet në parajsë? Përse nuk përshkruhet parajsa me një kënaqësi shpirtnore më të madhe se kjo në tokë, por përshkruhet me kenaqesi kafshërore si amoraliteti seksual dhe kënaqesia e dehjes? A nuk është kjo një mënyrë për të ndaluar përkohësisht njerëzit e këqinjë deri sa të vdesin e të mos bejnë kaos në shoqëri, njerëz qe amoralitetin e kanë pikësynim të përhershëm? Përse i njëjti “shpërblim” të jetë edhe për njerëzit e devotshëm që e ndjejnë amoralitetin si vepër të dëmshme që nuk të ngrit shpirtërisht? – Fjalët e Zotit në Kuran nuk janë shkruar me logjikën tonë. Tjera rregulla ka në parajsë, e tjera në tokë.

Si i shpjegoni kontradiktat në mes haditheve (gojëdhënave që duhet të besoj muslimani, përveç Kuranit) dhe Kuranit? A nuk ka vend për manipulime gjatë transmetimit të tyre? Ja vetëm një shembull, në Kuran nuk përmendet mbytja e gruas që tradhton, kurse me hadithe kërkohet mbytja e ngadalshme e tyre duke i gjuajtur me gur (transmetuar nga Jabir 7:63:196)? – Një musliman duhet të besoj edhe hadithet e konfirmuara si të vërteta, ashtu siç e beson edhe Kuranin.

Po këto paragrafe nga Kurani, nuk ju duken kontradiktore dhe problemtatike në krahasim me paraqitjen e Islamit si “fe e paqes”? “8:12: Edhe kur Zoti yt u kumtoi engjëjve se: “Unë jam me ju, pra, inkurajoni ata që besuan! Unë do të hedh frikë në zemrat e atyre që nuk besuan, e ju goditni në qafë e lartë, mëshonju atyre në çdo gjymtyrë (gishtërinj). 47:3: Pra, kur t’i takoni në (luftë) ata që nuk besuan mëshojuni në qafë (mbytni) derisa t’i rraskapitni, atëherë lidhni, e pastaj, ose lidhni ose kërkoni dëmshpërblim përderisa lufta të mos pushojë. Kështu pra, po sikur të dojë All-llahu, Ai do të hakmerrej ndaj tyre, por Ai dëshiron t’ju sprovojë njërin me tjetrin. E ata që ranë dëshmorë në rrugën e All-llahut, atyre kurrsesi nuk ua humb veprat (por ua shton)” Edhe pse bëhet fjalë për kohë lufte, por përderisa për ju e tërë toka është e Zotit dhe ju jeni të vetmit besimtar të tij që duhet ta shpërndani “fenë e tij”, a ju jep “të drejtën” kjo mendësi të sulmoni çdo vend në çdo kohë për ta instaluar sistemin tuaj, pushtetin tuaj, pa të cilin nuk ka mundësi të shpërndahet feja? – Perveç se behët fjalë për kohërat e rrethanat e luftës dhe jo në rrethana të paqes, megjithatë, mund të them se për ne luftë, përpjeke apo xhihad do të jetë në çdo kohë e në çdo rrethanë, derisa ta realizojmë khalifatin Islamik, madje edhe atëherë lufta nuk do të pushoj, sepse do të duhet ta mbrojmë atë.

* Pyetjet dhe përgjigjet janë të krijuara nga vet unë, në raport me bisedat që kam patur në vazhdimësi me musliman, si dhe me njohjen dhe përvojen time personale qe kam patur deri tani me këtë fe.

Shpesh herë përballemi me kontradikta dhe shpjegime jo argumentuese të Kuranit dhe interpretuesve të tij, aq më tepër kur i shtojmë këtu edhe hadithet (gojëdhënat që patjetër të besohen për të qenë musliman) kur për çështje diskutabile përgjigjen vetëm me detyrimin për të mos dyshuar në atë që është shkruar apo thënë, për të besuar në mënyrë të verbër me arsyetimin se “Zoti e ka shkruar, Zoti ka dashur ashtu”, dhe pikë.

Personalisht, besoj se Kurani është i velfshëm për aq sa trashëgon dije të lashtë, e kopjuar nga librat e mëhershëm, është një copëz e së vërtetës së madhe për njeriun dhe krijuesin, por njëkohësisht besoj se aty ka vënë dorë edhe interesi grupor e etnik i atyre që e kanë shkruar. Vet rezultati deduktiv që prodhon praktimi i Islamit nëpër botë, e argumenton këtë element induktiv që them.

Në bazë të këtij katekizmi, kuptojmë se Islami është në kundërshtim me identitetin politik kombëtar, dhe organizimi shoqëror shtet-komb (që është organizimi aktual funksional në shumicën e vendeve të botës) është në kundërshtim me islamin, apo më saktë, me praktikimin e kësaj feje. Shkurtimisht, interesi fetar islamik, bije në kundërshtim me interesin kombëtar shqiptar.

Në kohën që na duhet vetëdije e shtuar kombëtare dhe një dozë e shtuar nacionalizmi për të arritur hapin e kombeve përparimtare të botës për të krijuar shtetin-komb shqiptar që do të përfshinte në tërësi etninë tonë të mbijetuar, mund të themi se praktikuesit e Islamit bien në kundërshtim me këtë interes kombëtar (nacional).

Fatkeqësia jonë është ende më e madhe kur kujtojmë se Islami na ofrohet si një paketë e konsolidume, e mirëmendume që le shumë pak shtigje për të ikur jashtë ndikimit të tij, madje është i pa përballueshëm kur mungon shteti kombëtar. Kurse nacionalizmit shqiptar, perveç se me Islamin, i duhët të përballet edhe me globalizimin, me intersat kombëtare të fqinjëve gllabërues, me kozmopolitizmin e natyrshëm të shqiptareve si dhe me vetinë e kryeneçesisë ndaj njeri-tjetrit e inferioritetin ndaj të huajve. Koha e rilindjes kombëtare për ne ende nuk ka kaluar (deri sa të krijojmë një shtet kombetër të konsoliduar me gjithë etninë e mbijetuar brenda tij). Shpëtimi i vetëm në këto rrethana, është ngritja e shqiptarisë në ideologji, ashtu si greket u rikrijuan përreth helenizmit, pra, një hap më përpara nga rilindja jonë kombëtare.