Këto janë kandidatët e fortë të partisë së Selës për disa komuna

“Aleanca për Shqiptarët” e Zijadin Selës ka disa kandidatë në rradhët e tyre si adut të fortë me të cilët seriozisht do të garojë në disa komuna. Portali Shqipmedia ka arritur të mësojë disa nga emrat për kandidat mirëpo asgjë nuk është zyrtare pasi po negociohet me Lëvizjen BESA për koalicion për Zgjedhje Lokale.

Kandidatët për komunën e Çairit dhe Sarajit LR-PDSH i ka favorit për të fituar. Në Çair garon biznesmeni Fatmir Etemi ndërsa në Saraj Imer Selmani. Në Studeniçan do të garojë Zulqufli Adili – Qufa ndërsa në Haraçinë ish kryetari i kësaj komune Basri Bajrami.

Në Gostivar tani më dihet se Arben Taravari është kandidat i fortë ndërsa në Strugë vet Zijadin Sela ose Garip Kaba. Në Vrapçisht biznismeni Isen Shabani. E vetmja engimë ka mbetur Tetova për të cilën nuk është vendosur ende. Përflitet emri i Alajdin Demirit ish-kryetari i kësaj komune. Në Dibër pritet Sela të përkrahë Gëzim Ostrenin.

Nëse “Alenca për shqiptarët” vendos të bëjë koalicion me Lëvizjen BESA atëhere do të ndryshime nga këto që shkruajtëm më lartë varësisht nga ndarja e komunave mes partnerëve të koalicionit.Shqipmedia