Kryetari i “Ballistëve”, letër nga burgu: Mua më dënuan ndërsa maqedonasit i amnistuan

Të nderuar familjar,shok dhe mbi të gjitha BALLIST.

Siç e dini tanimë jam i burgosur ku do vuaj dënimin prej 6 muajsh.

Më dënuan 6 muj ndëra nga ana tjetër u dënuan edhe 2 tifoz të vardarit nga 3 muaj duke pasur akuzat e njejta si un dhe ata,ata u dënuan 3 muaj sepse ishin maqedon ndërsa un 6 sepse jam shqiptar.

Por nuk ishte e vetmja padrejtësi sepse ata tifoz të vardarit morën amnesti nga ana e presidentit të këtij far shteti ndërsa un po vuaj dënimin.

Për 6 muaj do jemi të ndar por nuk mund të na ndajn përgjithmon,sepse BALLISTËT mund ti ndaj nga SHKËNDIJA vetëm vdekja.

Pasi që po shohim që dikujt po i pengon puna jon,neve do kthehemi të gjith së bashku më të fort.

B92👊🏻💪🏻