Lazim Destani zyrtarizon Bordin Mbikëqyrës dhe presidentin e ri

Paralelisht me udhëtimin e suksesshëm europian dhe përgatitjet për sezonin e ri 2017/2018 në LPFM, KF Shkëndija kompleton ndryshimet e paralajmëruara nga z. Lazim Destani. Është formuar Bordi Mbikëqyrës që do të drejtohet nga vetë z. Destani, ndërsa zyrtarizohet Visar Bexheti si president i ri i klubit.

Lazim Destani sot ka zyrtarizuar Bordin Mbikëqyrës të KF Shkëndija dhe presidentin e ri të klubit. Ashtu siç paralajmëroi në përfundim të stinorit të kaluar, z. Destani bën hapin e radhës në drejtim të konsolidimit të pozitave udhëheqëse në klub. Pasi hapi i parë në këtë drejtim ishte prurja e Qatip Osmanit në pozitën e shefit të stafit teknik, tani vendoset për formimin e Bordit Mbikëqyrës dhe emërimin e kryetarit të ri. Z. Destani zyrtarizon Visar Bexhetin si president të ri të Shkëndijës, që tashmë ai ka nisur punën në këtë detyrë.

Presidenti i ri Visar Bexheti ka lindur në Tetovë, ka magjistruar për “Marrëdhënie Ndërkombëtare” në UEJL, ndërsa në klub vjen nga biznesi privat që operon në disa vende europiane.

Ndërkohë ka përfunduar formimi i Bordit Mbikëqyrës gjashtë-anëtarësh që do të udhëhiqet nga vet z. Lazim Destani. Emrat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës do të bëhen publik së shpejti, ndërsa bëhet fjalë për ekspertë me përvojë të pasur ndërkombëtare në fushën e futbollit.

Me këto ndryshime z. Destani beson t’i ketë konsoliduar pozitat udhëheqëse në drejtim të funksionimit të mirëfilltë të klubit dhe realizimit të objektivave, ndërsa bashkë me Bordin Mbikëqyrës do të jetë në përcjellje të zhvillimeve dhe sukseseve në KF Shkëndija.