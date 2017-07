Ligji për gjuhën shqipe nuk do të zyrtarizohet por do të avansohet

Partnerët e koalicionit qeverisës kanë arritur ujdi rreth ligjit që mundëson shtrirje më të gjërë të përdorimit zyrtarë të gjuhës shqipe dhe është çëshje ditësh kur i njëtji do të kalojë në qeverine e Maqedonisë, ka bërë ditur zëvendës kryeministri përgjegjës për Marëveshjen e Ohrit, Hazbi Lika.

“Është cëshje ditësh për të filluar procedura. Jemi marrë veshë që ky ligj të shkojë në Komsionin e Venecias nga i cili presim përgjigje pozitive, sepse ligji është i harmonizuar në atë formë që të mos pengojë ato korniza që kanë paraqitur partnerët e koalicionit qeverisës” – tha zv.kryeministri për implementimin e MO-së, Hazbi Lika.

Zëvendës kryministri përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit nuk ka precizuar kohën se kur ligji do të mund të hyjë në procedurë parlamentare megjithesë në pyetjen e gazetarëve është shprehur i bindur se gjuha shqipe do të marrë shtrirje më të gjërë me miratimin e ligjit në fjalë gjatë 100 ditëve të para të qevrisjes.