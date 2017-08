LR-PDSH zyrtarisht ndryshon emrin në Aleanca për Shqiptarët

LR PDSH informoi sonte se nga sot mban emrin “Aleanca për Shqiptarët”.

“Në bazë të vendimit të Kuvendit Qendror të LR PDSH-së si organ më i lartë i partisë mes dy Kongreseve, si dhe pas përfundimit të procedurave juridike, bazuar në kërkesën e kuvenendarëve, të cilët në mënyrë unanime përkrahën emërtimin e ri të subjektit politik tani më me emrin: Aleanca për Shqiptarët.

Po ashtu në mbledhjen e Kryesisë Qendrore, u bisedua edhe për zgjedhjet lokale, si dhe mundësitë e koalicionimeve me subjektet tjera politike që për qëllim do të kishte ndryshimin e aspektit të menaxhimit të Komunave për të mirën e qytetarëve si dhe mundësitë që Aleanca për Shqiptarët të fitojë sa më shumë Komuna urbane dhe rurale.” kumtoi kjo parti.