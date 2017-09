Majlinda Kelmendi nga spitali

Driton Kuka, përzgjedhës i kombëtares së Kosovës, në xhudo, konfirmon një superlajm të mirë. “Për ditëlindjen time sot lajmi i mirë është që ajo që më ka bë krenar, ka kalua operimin me sukses të plotë! Doktor Florini të faleminderit ty nga zemra! Sot Kampionja Olimpike dhe Xhudistja më e mirë e Planetit operoj Ligamentin Kryqëzor me sukses! Ajo të cilës ju kam frikuar gjatë garave ajo edhe kishte ndodh, Majlinda kishte pësuar lëndim gjatë garës në Budapest!

Disponimi i saj pas operimit është i mirë si në foto dhe dhashtë Zoti të tejkaloj sfidën me sukses dhe të rikuperohet sa më shpejt!

Rehabilitimin do e vazhdoj në Slloveni tek njeriu që edhe herën e parë e kishte rehabilituar për gara Mitja Braçiç

Së bashku drejt Tokios që është caku final i Majlindës!”, shkruan Kuka, trajneri më i suksesshëm shqiptar.