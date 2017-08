Makinë elektrike: Versioni i ri i BMW i3 me më shumë kuajfuqi – ja detajet tjera

Me i3s, BMW do të nisë një version më sportiv të makinës elektrike këtë vit. Ata që kanë shpresuar për një distancë më të gjatë do të jenë të zhgënjyer.

Modeli elektrik BMW i3 merr një model të ri në vitin 2017. Përveç kësaj, firma gjermane do të ofrojë një varietet sportiv të quajtur i3s, i cili do të pajiset me 135 kW (184 hp) në vend të 125 hp.

Çift rrotullues është rritur nga 250 në 270 Nm. Përveç kësaj, përshpejtimi në 100 km / h në vend të 7.3 me version duhet të marrë më shumë 6.9 sekonda.

Shoferët e sportit

I3s, i cili së bashku me i3 pak të përshtatur në Automesse në Frankfurt, do të jetë në treg në shtator. Sipas paracaktimit, dritat me LED të plota tani janë pjesë e pajisjeve standarde, ndërsa ekrani me prekje i integruar vjen me një rezolucion më të lartë të ekranit.

Kushdo që shpreson për një fushë të mrekullive, ndoshta do të jetë i zhgënjyer. Gama e pastër elektrike në operacionin e përditshëm është ende rreth 200 kilometra.

Sipas BMW, dy-cilindra otomotor do të sjellë 180 deri në 330 kilometra më shumë varg. Kushton 4600 euro shtesë. Çmimet për BMW i3 dhe i3s tregohen në 37.550 Euro dhe 41.150 Euro.