Maqedonia dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshje historike

Kryeministrat e Maqedonisë dhe Bullgarisë, Zoran Zaev dhe Bojko Borisov, sot në Shkup nënshkruan Marrëveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim.

Nënshkrimi i kësaj Marrëveshje tregon se aty ka vullnet politik dhe ide për progres problemet zgjidhen. Maqedonia dhe Bullgaria kanë bërë hap historik. Kjo Marrëveshje stabilizon politikat në Maqedoni e Bullgari por edhe në rajon. Nga sot bullgaria është mik edhe më i mirë dhe partner drejt rrugës së euro-integrimeve –deklaroi mes tjerash kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev.

Zaev tha se Pakti me Bullgarinë do të lehtësojë dhe përmirësojë jetën e qytetarëve, mes tjerash Marrëveshja siguron. Mundësi të hapura për marrëdhënie më të mira ekonomike për dy vende, do ndihmojë në përmirësimin e infrastrukturës në dy vendet, do lehtësohet procedurat doganore e të tjera.