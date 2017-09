Maqedonia në fazë të verdhë

Sipas sinoptikëve Maqedonia gjatë fundjavës do të hyjë në fazë të verdhë ndërsa mot me diell dhe i nxehtë do të mbretërojë edhe në Shqipëri dhe Kosovë.

Enti për Punë Hidro-meteorologjike i Maqedonisë ka njoftuar për një alarm meteorologjik gjatë fundjavës nga shkaku se i tërë territori i vendit do të përfshihet nga temperatura të larta nga faza e verdhë.

Për këtë qëllim, Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë u bën thirrje qytetarëve për kujdes të veçantë për shëndetin e tyre, veçanërisht për shkak të luhatjeve të temperaturave në këtë periudhë.

“Është e nevojshme shmangia nga ekspozimi i drejtpërdrejt në diell, si dhe të respektohen masat e përgjithshme për mbrojtjen e shëndetit”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Sipas parashikimeve temperaturat gjatë fundjavës në Maqedoni pritet të arrijnë deri në 38 gradë celsius.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit të Shqipërisë (IGJEUM), do të ketë një rritje graduale të temperaturave deri më 17 shtator.

Në fundjavë pritet një rritje temperaturash, ku ato maksimale do të shkojnë nga 31 deri në 33 gradë celsius, sidomos në zonat bregdetare.

Sipas IGJEUM zjarret e mundshëm janë të kontrollueshëm lehtësisht nga ekipet e zjarrfikësve.

Ndërsa siç njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës temperaturat në vend do të lëvizin nga 30 deri 32 gradë celsius.