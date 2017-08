Mbappe një hap larg PSG për 180 mln Euro

Kylian Mbappe afrohet gjithnjë e më shumë me Paris Saint Germain. Pasi bënë të mundur transferimin e brazilianit Neymar nga Barcelona në Parc Des Princes drejtuesit e klubit parizien janë shumë pranë arrijtes së marrëveshjes me Monacon për talentin francez i cili do të bëhet transferimi i dytë më i shtrenjtë në merkato, pas Neymar.

Për 18-vjecarin interesoheshin edhe Reali i Madridit e Barcelona por mediat spanjolle e kanë bërë fakt të kryer kalimin e Mbappe te Paris Saint Germain, dhe për Los Blancos dhe katalanasit, sulmuesi i përfaqësues së gjelave do të mbetet thjeshtë një ëndërr.

Monaco është dorëzuar më në fund dhe ka pranuar tua shesë Mbappe-në rivalëve në garën për titull në Ligue 1. Për kartonin e lojtarit Paris Saint Germain do të derdhë në arkat e klubit nga Principata shumën e cmendur të 180 milionë Eurove, ndërsa vlera e transferimit të Mbappe mund të kapë shifrën e 200 milionë Eurove nëse përfshihen edhe bonuset. Edhe vetë sulmuesi do të përfitojë një pagë faraonike pasi do të firmosë me Paris Saint Germain-in, një kontratë 3-vjecare me një pagë prej 18 milionë Eurosh në sezon. Mbappe te Parisi pritet të formojë një treshe ëndrrash në sulm sëbashku me Neymar dhe Cavanin