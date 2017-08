Memushaj transferohet në Serie A

Ledian Memushaj është më pranë se kurrë transferimit te Benevento.

Mesfushori i Kombëtares shqiptare nuk do të qëndrojë më te Peskara dhe shumë shpejt pritet të nisë aventurën e tij të re me ekipin që siguroi ngjitjen në Serinë A.

Në orët e fundit ka sfumuar pista “Sion” për shkak se skuadra e drejtuar nga Paolo Tramexani bëri një ofertë të ulët në krahasim me kërkesat që kishin drejtuesit e Peskarës.

“Gazzetta Dello Sport” shkruan se ditën e djeshme Benevento ka vendosur që të nënshkruajë me shqiptarin dhe shumë shpejt pritet edhe zyrtarizimi i kësaj marrëveshjeje. Mbetet për t’u diskutuar mënyra se si do të bëhet transferimi (huazim me detyrim blerjeje, apo blerje e menjëhershme e kartonit të tij).