Menaxheri Sulejmani konfirmon interesimin e Monakos dhe Atletikos për talentin e Skenderbeut

Menaxheri i njohur shqiptarë, Erkan Sulejmani i cili banon në Francë ka bërë të ditur se klubi i Monakos dhe i Atletikos së Madridit kanë shprehur interes konkret për talentin e Skënderbeut, Jorgo Pëllumbi, i cili njëkohësisht është edhe pjesë e Kombëtares U17 të kuqezinjëve. Për këtë arsye, Sulejmani do të vij këto ditë në Shqipëri, ku do të ketë një takim me presidentin e Skënderbeut, Ardjan Takaj për të diskutuar rreth të ardhmes së klientit të tij.

“Unë do të shkoj në Korcë për diskuatuar me Z. Takaj për karrierën e Pëllumbit. Sic e dini Skënderbeu do të marr pjesë në grupet e Ligës së Europës dhe për klubet e interesuara [Monako dhe Atletiko Madrid] do ishte interesante që Pëllumbi të aktivizohej në këto ndeshje europiane”, sqaroi Sulejmani. Ai menaxhon disa lojtarë të rëndësishëm, si Martin Kaseres, Rajan Mendez, Domagoj Vida, Sebastian Driusi Daniel Torres, Dmitri Oberlin, ndërsa në Shqipëri do të vij së bashku me bashkëpunëtorin e tij, Frederik Guerra.

Nga Liri Cecja