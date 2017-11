Meta: Pas gjuhës të zgjidhen edhe çështje të tjera për shqiptarët (VIDEO)

Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka deklaruar se inkurajojnë bashkëjetesën në maqedoni dhe se pas ligjit për gjuhët të rrumbullakësohen edhe cështjet e tjera që tangojnë shqiptarët për një bashkëjetesë më të mirë midis gjitha komuniteteve në Maqedoni.

“Inkurajojmë bashkëjetesën në Maqedoni. Përpos gjuhës edhe për cështjet e tjera do të ketë mirëkuptim të cilët do të kontribuojnë për një bashkëjetesë në Maqedoni”, ka deklaruar presidenti i Shqipërisë Ilir Meta pas takimit me homologun e tij Gjorge Ivanov në Shkup./Aktuale