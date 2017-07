Mot i vranët, me reshje lokale të shiut. Nga e mërkura rikthehet vapa

Sot pritet të ketë mot të vranët dhe të ftohtë. Paradite në pjesët jugore mund të ketë shi lokal. Pritet të fryjë erë mesatare deri e përforcuar veriore dhe verilindore.

Temperatura minimale do të lëvizë prej 10 deri në 18 gradë ndërsa ajo maksimale prej 19 deri në 26 gradë. UV indeksi do të jetë 6.

Në Shkup mot i ngjashëm. Në orët e mëngjesit do të ketë kushte për shi të dobët. Temperatura do të lëvizë prej 14 deri në 24 gradë celsius.

Nga e marta vijon mot stabil me rritje të temperaturave ditore, e cila ditëve të uikendit do të tejkalojë mbi 35 gradë, ndërsa UV indeksi sërish do të jetë shumë i lartë me vlerë 9.

Nga e mërkura mbi vendin tonë do të vijnë masat e ajrit me origjinë nga Afrika të cilat do të ndikojnë dukshëm në rritjen e temperaturave maksimale, por gjithnjë në vlerat e normales të kësaj periudhe.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale parashihet të lëvizin ndërmjet 12-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 24-33 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja me shpejtësi deri 8m/s.