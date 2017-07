Motorola debuton me Z2 Force Edition

Motorola më në fund ka prezantuar Moto Z2 Force Edition. Telefoni është gati për para-porosi në SHBA duke filluar sot nga të gjithë operatorët kryesorë dhe do të jetë në dispozicion në Meksikë, Brazil dhe vende të tjera në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë më vonë këtë vit.

Telefoni do të jetë në dispozicion në Super Black dhe Fine Gold, së bashku me një variant ekskluziv për T-Mobile – Lunar Grey.

Moto Z2 Force Edition përmban një ekran 5.5-inç në Quad HD POLED me ShatterShield, e cila është një shtresë e veshjes rezistente ndaj copëtimit në krye. Telefoni gjithashtu përmban alumin të përforcuar me seri 7000 për ngurtësi shtesë.

Karakteristika të rëndësishme përfshijnë procesorin Qualcomm Snapdragon 835, hapësirën e zgjerueshme 64GB, 4GB RAM, kamerën e përparme 5 megapikselë f2.2, SIM të dyfishtë në tregjet e zgjedhura, NFC, Wi-Fi 802.11ac dual band me MIMO, Bluetooth 4.2 me 5.0 mbështetje që vjen me Android O përditësim, USB-C për të dhëna dhe audio dhe Android 7.1.1 Nougat.

Motorola gjithashtu njoftoi 360 Camera Moto Mod, i cili mund të regjistrojë 360 shkallë video 4K me 3D audio. Videoja mund të redaktohet në telefon dhe madje edhe të transmetohet drejtpërdrejt. 360 Camera Moto Mod është me çmim prej 299 dollarë dhe do të jetë në dispozicion duke filluar nga 10 gushti.