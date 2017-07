Interi deri më tani po zhgënjen tifozët e tij me ndërhyrjet në afatin kalimtar. Pavarësisht kësaj ziklatërit janë në negociata me disa lojtarë dhe po ashtu disa janë emra të mëdhenj, kryefjala mbetet Angel Di Maria.

Por zikaltërit me lojtarët aktual do të duhet ta prvojë veten nesër në orën 13:30 kundër Bayernit. Pavarësisht se mbetetnjëmiqësore ziklatërit do të duhet të tregojnë formën aktuale që disponojnë