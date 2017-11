Nuk dini çfarë dhurate t’i bëni mashkullit tuaj? Ja 10 ide fantastike

Meqë festat e fundvitit po afrojne dhe po kerkoni nje dhurate ideale apo në qoftë se njeriu juaj i zemres ka ditëlindjen, ne po ju vijme ne ndihmë duke ju listuar disa dhurata per te dashurin tuaj. Nuk është e thënë që ju të shpenzoni shumë, por mjafton edhe dicka simbolike e bërë me shumë dashuri. Këtu keni një listë me dhjetë dhurata ideale për meshkujt. Besojmë se do t’ju vijmë në ndihmë…

1-Nje portofol do të ishte nje ide fantastike

2-Nje bluzë e re gjithashtu mund te gëzojë këdo

3-Stilolaps (në varësi të vendit ku punon).

4-Nje set i cili përmban parfum, krem trupi etj

5-Tuta, bluzë apo ndonje çante per palestër do te ishte super ide

6-Nje unazë ose aksesor tjeter (meshkujt i pelqejnë aksesorët )

7- Mund te rezervoni nje darke ne nje restorant

8-Mund te rezervoni nje vend ku mund të keni pishina dimërore, sauna, jakuzi …Oh sa shume relaks dhe dashuri per te dy ju!

9-Nje kravatë nëse i përdor

10-Nëse doni të shpenzoni, do t’ju sugjeronim nje palë kepucë (këpucët janë gjithmonë nje super dhuratë).