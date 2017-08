Numri 9 i ri i Dortmund

Pasi ka parë të favorizohet nga shorti i fazës së grupeve në Europa League, Skënderbeu tashmë po nderohet edhe nga periudha e merkatos. Shitja e Liridon Latifit ka mbushur arkat e korcarëve, ndërkohë që lëvizjet në europë po dobësojnë rivalët në grup. Kështu pas zërave për një largim të mundshëm të Uros Djurdjevic nga Partizani i Beogradit vjen dhe konfirmimi për largimin e Andri Yarmolenko nga Dinamo e Kievit tek Borusia e Dortmundit. Ky është një lajm shumë i mirë për Skënderbeun dhe trajnerin Ilir Daja pasi ukrainasve i largohet një nga pikat më të forta, sulmuesi që në 9 sezone me Dinamon ka regjistruar 228 ndeshje duke shënuar 99 gola. 28 vjecari ka shënuar 3 gola deri më tani në kampionat, ndërsa në 4 ndeshjet e zhvilluara në kompeticionet e UEFA-s ka shënuar vetëm një. Yarmolenko është cilësuar si zëvendësuesi ideal i Dembele që kaloi nga Dortmundi tek Barcelona për një shifër rekord prej rreth 145 mln eurosh. Nëse edhe tek Partizani i Beogradit do të largohej sulmuesi Uros Djordjevic atëhere shanset për Skënderbeun do të rriteshin së tepërmi, pavarësisht se edhe korcarët kanë humbur në këtë periudhë merkatoje lojtarin e tyre më të mirë Liridon Latifin.