Partia e Merkelit kërkon votat tek shqiptarët e Gjermanisë – FOTO

Sot, shqiptarët e Bochumit patën një festë pasi nga presidenca e CDU-së, ishte Presidenti i forumit rinor te CDU, Paul Zimik, i cili shpalosi programin politik të CDU-së për komunitetin shqiptar. Ai theksoi se familja është shenjtëri për shqiptarët, dhe se ky është nje raste për të gjithë ne qe te mbeshtesim familjen, dhe ne jemi të lumtur qe CDU-në si një parti politike kujdesët dhe ndihmon familjet dhe lufton për rritjen e shëndetshme të fëmijëve. Ne programin politik zgjedhore CDU ka nje pike për të ndimuare familjen me shume femje per te blerë shtëpi shteti do të ofrojë 12 mijë euro për kokë femiu. Deri më tani kam vizituar Kosovën dhe Shqipërinë për të kuptuar shqetësimet e azilkërkuesve më origjin Shqipëre, une kame kuptuar se ka shumë të rinj që studiojn në këto vende dhe mbetesin të papun, dhe kemi vendosur të ndryshojnë ligjin për ata që, të cilat kanë përfunduar studimet dhe janë pa punë, sot ne si CDU kemi letesuare ardhjen ne rruge legale te qytetarve me origjine shqiptare. Besnik Kelmendi, si organizator i takimit, i falenderoi gjithe pjesëmarrësit dhe u lut që vota për CDU, e cila që nga koha e Helmut Kohl dhe sot akoma eshte pran shqiptarëve, z. Besnik Kelmendi Nicki theksoi se Merkel gjithmon ka qendrimin se Serbia nuk mund të jetë anëtare BE, pa normalizuar mardhënjeve me Kosovën. Zonja Merkel theksoi se shqiptarët janë një faktor i stabilitetit ne rajonin e Ballkanit. Voto CDU votoni mbrojtësit dhe mbështetësit e shqiptarëve, Shqiptarët duhet të kenë një aleat si CDU Voton z. Paul Zimak pasi vota per Zimak eshte vote edhe per Kancelare Angela Merkel.