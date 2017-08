Luis Suarez ka shënuar vetëm një gol këtë verë me Barcelonën. Bilanci i varfër për një grabitqar zone si uruguajani është shqetësues. Ai është parë disi rraskapitur në dy ndeshje që klubi ka luajtur në një javë në “Camp Nou”. Suarez, i cili doli “thatë” nga turneu amerikan, u shfaq jo pak i tensionuar në “Gamper”. Pavarësisht se nuk janë më shumë se një miqësore kundër Chapecoense, ai e ndoqi golin me shumë zell, derisa e gjeti atë në gjysmën e dytë të ndeshjes, me detajet e egoizmit të caktuar, që nuk ishin parë në tri sezonet e tij të mëparshme në “Camp Nou”. Profili i tij i ngjirur përfundoi ndeshjen kundër Real Madridit. Lojtarët “Los Blancos” e akuzuan atë, jo për herë të parë, se përpiqej të luante me gjyqtarin, duke simuluar.

Por, ajo që befasoi më shumë ka të bëjë me faktin se Suarez u pa duke shfryrë kundër shokut të skuadrës. Në minutat e para u ankua se Rakitiç nuk u angazhua pas një topi në hapësirë ??kur kroati “abstenoi” për shkak se ishte “offside”. “Viktimat” e tij të preferuara ishin Deulofeu dhe Denis, të cilët ai i injoroi me barazimin 1:1. Numrat e Suarez te Barça janë të pakontestueshëm, gjithsesi. Ai rinovoi deri në vitin 2021, ka shënuar 121 gola dhe ka dhënë 70 asiste në 147 lojëra, përfshirë këtu edhe “Këpucën e Artë” në sezonin 2015-2016. Suarez, sigurisht, ende nuk është bërë me idenë e lamtumirës si Neymar, por klubi katalanas ka nevojë për atë, më të fokusuar se më parë.