Reali pa disa lojtarë ndaj Barcelonës

Trajneri Zinedine Zidane përveç Luka Modriç nuk do të ketë dhe Marcos Llorente dhe Borja Mayoral në Camp Nou dhe të lënduarit Jesus Vallejo.

Real Madridi do të udhëtojë për në Barcelonë me 19 lojtarë. Lista:

Portierët: Keylor Navas, Kiko Casilla dhe Luca Zidane; mbrojtësit: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Nacho dhe Theo; mesfushorët: Casemiro, Kroos, Isco, Kovacic, Ceballos dhe Asensio; sulmuesit: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale dhe Lucas Vazquez. Sonte në oërn 22.00 Barcelona ndeshet me Realin, në ndeshjen e parë të Superkupës së Spanjës