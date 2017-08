Pasi eliminoi Trakain lituanez, Shkëndija ka fituar edhe 235 mijë euro të reja, dhe tani vetëm nga premiot e UEFAs, kuqezinjtë kanë 910.000 euro. Dhe, tani në play-off do të fitoj të ardhura të tjera nga drejtat televizive, biletat e shitura dhe marketing, Shkëndija do të arrijë deri te një million euro. Ndërsa nëse kualifikohen në fazën e grupeve të LE-së, atëherë do të fitojnë edhe 2.6 milion euro.