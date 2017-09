Samsung me Galaxy Note të palosshëm

Samsung po synon të lançojë një version të palosshëm të Galaxy Note vitin e ardhshëm ka thënë së fundmi presidenti i Samsung Mobile, Dong Jin Koh.

Kjo nuk do të thotë një telefon i palosshëm si ‘flip phone’ që kemi përdorur më parë, por që do të përthyhet përgjysmë. Aktualisht kompania ka bërë telefona fleksibël dhe me ekran të lakuar, por jo një ekran që mund të paloset në gjysmë. Ka disa pengesa megjithatë, përfshi hardware brenda telefonit që nuk është vendosur ende.

“Si kreu i këtij biznesi, mund tju them se objektivi jonë aktual është vitin e ardhshëm. Nëse arrijmë të tejkalojmë disa probleme sigurisht që do të lançojmë produktin”, ka thënë Jin Koh për Bloomberg.