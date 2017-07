Sela i përgjigjet Gruevskit: Të larguam nga “froni”, do të përfundosh në Shutkë

Pas deklaratës së Gruevskit se Sela nuk do të largohet nga qeveria e Zaqevit edhe për këtë vë bast, i është kundërpërgjigjur Ziadin Sela. Më poshtë letra e Selës:

Ne të larguam nga “froni”. Sukseset tona do ti ndjekësh nga Shutka!

Personi që realizoi skenarin e dhunshëm të 27 Prillit, tani prej opozite po mundohet të gjoja të prish punë dhe të provokojë politikisht kryetarin e Lëvizjes për Reforma.

Po ia bëjmë të qartë këtij personi, se qëndrimin e Lëvizjes për Reforma dhe Ziadin Selës në qeveri nuk mund as ta diktojë e as ta vendosë ai. Ndërsa e kundërta ishte me të. Ishte Ziadin Sela dhe Aleanca për Shqiptarët, ata që e larguan Gruevskin dhe partinë e tij nga qeveria, është Ziadin Sela dhe Aleanca për Shqiptarët faktori kryesor që Gruevski nuk është sot Kryeministër.