Shaqiri kritikon Manchester Utd

Futbollisti Xherdan Shaqiri e ka cilësuar mbrojtjen e Manchester United si të dobët pasi Stoke arriti t’i merrte një barazim (2:2) falë dy golave të Eric Choupo-Moting. Të besuarit e Jose Mourinho-s tani do të ndeshet ndaj ish-skuadrës së Shaqirit, Baselit në Champions League. “Manchester Utd ka dobësi në mbrojtje.

Dy golat e shënuar nga ana jonë e vërtetojnë këtë gjë. Mbrojtja e tyre ka probleme nëse luan me shpejtësi dhe pa frikë. Ne nuk patëm frikë dhe u ndeshëm me ta si fizikisht ashtu edhe me aftësitë tona teknike. Nuk u fshehëm. Basel duhet të jetë direkt ndaj United. Nuk ka kuptim të mbrohesh për 90 minuta, teksa United ka aq shumë klas në sulm sa që herët apo vonë do ta gjejnë rrugën e golit. Pogba është pothuajse i pamundur të ndalet, dhe është shumë i fortë, por ndonjëherë e mban topin më shumë se sa duhet”, ka thënë Shaqiri.