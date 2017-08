AC Milan do të jetë rival i Shkëndijës në fazën e Play Offit të UEFA Europa League. Ndeshja e parë do të duhet të luhet më 17 gusht në Shkup, ndërsa takimi i kthimit në më 24 gusht. Mirëpo edhe ekipi i Vardaritdo të pret po në të njëjtën kohë dhe vend ekipin e Fenrbahces. Tani me siguri njëra ekip do të duhet të ndryshojë terminin ose vendin. Shpresojmë që ajo mos të jetë Shkëndija.