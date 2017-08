Ministria e Brendshme shpallë konkurs për 500 vende të reja për policë (kadetë).

Numri më i madh, 360 prej gjithsej 500 policëve do të pranohen në policinë e Shkupit. Prej qyteteve tjera të banuara me shqiptarë është paraparë vetëm Tetova ku do të pranohen 10 policë dhe Kumanova me 20. Ndërkaq në Strumicë, Veles, Ohër, Manastir dhe Shtip është paraparë pranimi i nga 20 policëve.