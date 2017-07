Shteti nuk e ka idenë se ekziston kopshti “Bleta” – VIDEO

Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ndonëse se ka hetuar në terren, nuk ka arritur të adresojë dhe hetojë kopshtin Bleta në lagjen Gazi Babë të Shkupit. Një kopsht i tillë i cili ditë më parë në rrjete sociale u denoncua për organizimin e aktiviteteve fetare, sipas ministrisë përkatëse nuk ekziston. Inspektorët e këtij dikasteri thonë se hetimet do të vazhdojnë.

Kopshti Bleta as nuk është gjetur. Hetimet e inspektoratit nuk kanë sjell si përfundim një kopsht të tillë edhe pse kishim informacione se ajo ekziston dhe funksionin. Por kjo nuk do të thotë se inspektorati nuk do të hetoj edhe më tej me qëllim parandalimin e një veprimi të tillë të jashtëligjshëm. Ai kopsht nuk është askund i regjistruar –deklaroi Jordanka Nikollovska, Inspektore për të drejtat e fëmijëve.