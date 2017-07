Si do të jetë moti për plazh në Shqipëri deri në fund të muajit

“Meteoalb” ka bërë një tablo termike të temperaturave dhe reshjeve për ditët e mbetura të muajit Korrik.

TABLOJA TERMIKE deri në fund të Korrikut 2017: Temperaturat e ajrit rriten te premten dhe gjate fundjaves, por te henen mbeten thuajse konstante. Dita e marte sjell renie te temperaturave, me e ndjeshme renia te merkuren. Ne keto vlera termike mbetemi deri fundjaven e fundit te korrikut kur serisht do te kete rritje te temperaturave, rritje qe pritet te vijoje dhe ditet e para te gushtit.

TABLOJA E RESHJEVE deri në fund të Korrikut 2017: Fundjava dhe java tjeter dominohen kryesisht nga kthjellimet, por gjate mesdites dhe pasdites, ne zonat malore do te kete vranesira e shira te perkohshem. Ne te njejtat kushte te motit mbetemi te deri te merkuren e javes tjeter ndersa dita e enjte por me teper e premtja, sjellin shira te paket kryesisht ne lindje dhe juglindje te vendit (serisht Greqia e kufiri jugor i FYROM me shira intensiv).