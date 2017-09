Si u vlerësua Taulant Xhaka ndaj Manchester Utd?

Kampioni i Zvicrës u mund me rezultat 3:0 nga kampioni i Europa League, Manchester Utd. Lojtarët e Baselit janë vlerësuar kush më shumë e kush me pak me nota nga gazeta prestigjioze zvicerane, ‘Blick’.

Taulant Xhaka nga Kosova, anëtar i kombëtares së Shqipërisë, u vlerësua me notë 3. Ja lojtarët se si u vlerësuan: Tomas Vaclik 4, Manuel Akanji 3, Marek Suchy 3, Eder Balanta 3, Michael Lang 3, Taulant Xhaka 3, Luca Zuffi 3, Blas Riveros 3, Mohamed Elyounoussi 3, Ricky van Wolfswinkel 2 dhe Renato Steffen 3. Nota maksimale është 6.