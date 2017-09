Si u vlerësuan shqiptarët për fitoren kundër Letonisë?

Shqiptarët dhanë kontribut të madh në fitoren e kombëtares së Zvicrës me rezultat 3:0 kundër Letonisë, në ndeshjen e xhiros së tetë të grupit B të kualifikimeve për Kampionatin Botëror – ‘Rusia 2018’. Pothuajse gjysma e përbërjes së Zvicrës ka qenë shqiptarë, për faktin se titullarë luajtën Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Blerim Xhemaili, Admir Mehmedi e Valon Behramit, të cilët u vlerësuan me notën 4 nga gazeta e mirënjohur zvicerane ‘Blick’.

Ja si u vlerësuan të gjithë lojtarët: Yann Sommer 4, Stephan Lichtsteiner 5, Johan Djourou 4, Fabian Schar 4, Ricardo Rodriguez 5, Valon Behrami 4, Granit Xhaka 4, Admir Mehmedi 4, Blerim Xhemaili 4, Xherdan Shaqiri 4 dhe Haris Seferoviq 4. Nota maksimale është gjashtë. Zvicra kryeson me 24 pikë në grup apo me 8 fitore rresht, kurse Portugalia e Ronaldos është në pozitën e dytë me 21 sosh.