Skuadra shqiptare, Skënderbeu nga Korça, do të sfidohet nga gjiganti kroat, Dinamo Zagreb, në kuadër të play-off-it të Europa League në futboll.

Për korçarët është njëra nga sfidat më të vështira, por shpresojnë se do të kalojnë këtë sfidë të madhe dhe të kualifikohen në fazën e grupeve.Ndeshjet e para të “Play-Off” do të zhvillohet me 17 gusht, ndërsa ndeshjet e kthimin do të zhvillohen me 24 gusht.