Sot është Hëna blu dhe e premtja e zezë, ja çfarë pritet të ndodhë

Hëna blu, që do ndodh sonte si fenomen natyror, sinjalizon se diçka e tmerrshme do të ndodhë në Tokë. Kjo ngjarje ndodh çdo tre vjet. Por shumë parashikues yjesh dhe fati në postimet e tyre në YouTube kanë parashikuar se “diçka e keqe” do të ndodhte.

Sipas tyre Hëna blu e kësaj të shtune atribuon energji negative.

Që nga kohët e lashta, hënat e plota janë shoqëruar me sjellje të çuditshme apo të çmendura, duke përfshirë përgjumje, aktiviteti ilegal, dhunë e deri në transformim të njerëzve gati në egërsira.

Edhe sot, pavarësisht studimeve, disa njerëz mendojnë se Hëna e plotë i bën të gjithë pak të çmendur.