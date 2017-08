Tani mund të dërgohen para me aplikacionin e Skype dhe PayPal

Skype dhe PayPal kanë njoftuar sot integrimin e shërbimeve të tyre përkatëse. Kjo vlen për aplikacionet mobile të Skype për Android dhe iOS, në 22 vende në total. Këtu është lista e plotë: SHBA, Britania e Madhe, Austria, Belgjika, Kanadaja, Qiproja, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Italia, Letonia, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Portugalia, San Marino, Sllovakia, Sllovenia, dhe Spanja.

Nëse jetoni në një nga ato vende, keni një llogari PayPal dhe përdorni Skype për Android ose iOS, jeni me fat. Një version i ri i Skype për dy platformat kryesore mobile ka filluar të funksionojë sot. Sapo të marrësh atë, do të jesh në gjendje të dërgosh me lehtësi para njerëzve përmes PayPal, direkt brenda aplikacionit të mesazheve.

Ja se si funksionon. Ndërsa jeni në një bisedë me një person që dëshironi t’i dërgoni disa të holla, zgjidhni opsionin Find në shiritin e sipërm dhe zgjidhni Send Money – Dërgo Paratë. Pastaj shkruani shumën për të dërguar, dhe konfirmoni pagesën. Kjo eshte e gjitha.

Megjithatë vini re se ky funksionalitet është projektuar për dërgimin e parave për miqtë dhe familjen, dhe jo për pagesat e mallrave ose shërbimeve nga bizneset. Normat e PayPal-it janë pikërisht të njëjta sikur ato që keni shpenzuar me pagesat në platforma të tjera.