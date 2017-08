Tërmet në skuadrën e Barcelonës, largohet Messi?!

Zërat e një transferimi të mundshëm të Lionel Messit në “Etihad” kanë marrë një tjetër jehonë pas lajmit që zbuloi “Canal +” dhe “Eurosport” se Manchester City është gati që t’i paguajë klauzolën e prishjes së kontratës me Barcelonën (300 milionë euro). Sipas “Daily Record”, ëndrra e Pep Guardiolës për t’u ribashkuar me argjentinasin nuk mbetet thjesht një dëshirë, por ka kaluar edhe në rrugë zyrtare dhe javën e shkuar ka pasur një takim mes zyrtarëve të “qytetarëve” dhe menaxherëve të “Pleshtit”. Sulmuesi ka arritur marrëveshjen në parim për rinovimin e kontratës në “Camp Nou” deri në vitin 2021 me opsionin e shtyrjes edhe për një tjetër sezon dhe të dy klubet i kanë mohuar zërat e një transferimi të mundshëm. Por blerja e Neymarit nga PSG-ja duket se ka nisur garën mes sheikëve.